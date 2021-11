Kaše vstřelil svou pátou branku v ročníku po dobrém napadání celé třetí útočné formace Toronta. Nick Ritchie vybojoval za brankou puk pro Kämpfa, ten z rohu hřiště přesně našel Kašeho, jenž se sám před brankou nemýlil a poslal Toronto do vedení 2:0. Brankář kanadského celku Joseph Woll ve svém druhém startu v NHL kryl 20 střel a vychytal první nulu v kariéře.

"Je to skvělé, ale myslím, že důležitější je výhra týmu. Bylo fajn sledovat, jak dobře kluci hráli v obraně i v útoku, kde vyslali více než 40 střel. Jsem rád, že můžeme slavit jako tým," radoval se třiadvacetiletý gólman, který byl spolu s dvougólovým Mitchellem Marnerem hlavním strůjcem vítězství Maple Leafs.

Islanders odehráli druhé utkání se své nové aréně, ale ani domácí prostředí jim zatím nepomáhá k ukončení série porážek. Prohráli pošesté za sebou a s 12 body z 15 utkání jsou třetím nejhorším celkem Východní konference. "Zatím není důvod ke znepokojení. Musíme si z odehraných zápasů vzít to dobré a společně pokračovat dál. Jako tým máme dobrý charakter, myslím, že se z toho můžeme dostat," řekl centr Jean-Gabriel Pageau.

Palát v domácím souboji Tampy Bay s Minnesotou ve 2. minutě zápasu asistoval u první branky Lighting a pomohl k výhře 5:4 po samostatných nájezdech. Český útočník si připsal jedenáctý bod v ročníku a posunul se do elitní pětice nejproduktivnějších Čechů v soutěži.

"Trochu jsem s Karlem soucítil. Na začátku roku byl naším zdaleka nejlepším hráčem, ve spoustě zápasů nás udržel ve hře zázračnými zákroky, ale my nebyli schopni dát gól a dovést zápas do vítězného konce. Dnes se to změnilo, dokázali jsme zlomit vyrovnaný duel v náš prospěch a Karel má první výhru," řekl trenér Arizony André Tourigny.