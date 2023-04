Draisaitl kromě pěti branek zaznamenal ještě tři asistence a slavil s Edmontonem čtyři výhry i postup do play off. Účast v bojích o Stanley Cup si zajistila také Tampa Bay s Vasilevským, který vychytal čisté konto proti Carolině i New York Islanders, inkasoval pouze jednou od Washingtonu.