Bývalý český reprezentant upozorňuje na důležitost přesilových her v současném hokeji. „Rozdíl v zápasech dělají standardní situace, kdy tam musíš poslat nejlepší hráče a musíš je mít," odpovídá moderátorovi Honzovi Homolkovi.

Přestože Montgomery občas nasadí i pět útočníků do elitní přesilovkové řady, stále má mezi svými forvardy kam sáhnout i pro druhou lajnu. „Máte tam Halla za šest milionů, ten také nebude šťastný, že chodí až jako druhý, ale on si to prostě obhájí," oceňuje Duda na trenérovi Medvědů.