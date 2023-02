Obavy o příští roky mít nemusí, místo nich jen dál vylepšuje svou pozici pro vyjednávání. Je zřejmé, že si hodně polepší a ze současných 6,66 milionu dolarů v průměru na sezonu by se měl dostat až na dvojciferná čísla. "Jsem v pohodě a cítím se dobře. Není kam spěchat. Takhle uprostřed sezony se soustředíte jen na hokej a vše, co je s tím spojené," řekl Pastrňák v pátek v rozhovoru se zámořskými novináři k otázce jednání s Bruins.

Sám se na uzavření nového kontraktu neupíná. "Vážně o tom nijak nepřemýšlím. Mají to v rukách můj agent, management Bostonu a generální manažer Don Sweeney. Já přemýšlím jen o hokeji a svých výkonech. Opravdu. To je vážně všechno, co dělám," prohlásil Pastrňák.