Čekání na padesátý zásah v sezoně netrvalo dlouho, žádnou nervozitu havířovský rodák nevnímal. Že nájezd na gólmana Caroliny skončil zrovna takhle, bral s úsměvem. „Je to hra a já to beru. Nevím, jak bych tohle dokázal udělat, kdybych to chtěl," hlásil český útočník.