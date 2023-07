Útočník San Jose sice pravidelně bodoval a ročník zakončil s 22 góly a 41 asistencemi, jenže Žraloci měli do play off pořádně daleko. „Chtěl jsem po konci sezony trochu zapomenout na hokej. Poslední měsíc v NHL je vždy náročný, hrajeme každý druhý den. Člověk se pak potřebuje trochu vyspat," popisoval 29letý centr.

Teď už v Česku pomalu odstartoval letní přípravu. Stále ale tráví co nejvíce času s dětmi. „Jsem doma a je fajn, že jsou prarodiče obou dětí v pozoru a můžou nám pomoct. Oni si je užijou, my si trochu odpočineme," usmál se rodák z Prahy.

Věnuje se hlavně staršímu synovi Tobiasovi, kterému v říjnu budou tři roky. „Je hodně akční. Pořád spolu něco musíme dělat. Nejdřív chce kopat do balonu, pak běhat, pak vlézt do bazénu. Čas s rodinou je to nejvíc, užívám si to," líčil Hertl.