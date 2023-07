„Odešel jsem tak, že jsem si vzal hokejový bágl, posadili mě do letadla a vystoupil jsem v Torontu na letišti. Nikde nikdo. Měl jsem tehdy jednalo telefonní číslo, tehdy na generálního manažera Cliffa Fletchera. Navigoval mě, jak se mám dostat do hotelu a kdy přijít na stadion," popisuje Patrik Augusta, který s hokejem začínal v Dukle Jihlava.

Jeho začátky v zámoří přišly v roce 1992, kdy byl draftován v sedmém kole týmem Toronto Maple Leafs. Jako první ale začínal na farmě, atmosféru slavné NHL si vychutnal až sezonu poté. „Před kempem jsem přiletěl do Toronta. Četl jsem knížky o tom, jak se v NHL chodí v oblecích. Vzal jsem si ho a šel jsem se představit ještě do staré arény Toronta do kanceláře, kde všichni seděli v šortkách. A jelikož bylo léto, byli v žabkách. Já jako Evropan přišel v obleku," usmívá se.