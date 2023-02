Poslední tanec 80letého manažera? Experti diskutují nad šokujícím tahem v NHL

Velká výměna a po ní podpis obří smlouvy. Jestli si chtěli Islanders říci o pozornost hokejové veřejnosti, tak se jim to na konci ledna skutečně povedlo. Ostrované přivedli Bo Horvata z Vancouveru, kam poslali Anthonyho Beauvilliera, 20letého finského mladíka Aatu Rätyho a podmíněnou volbu v prvním kole draftu. Následně Horvat, jemuž měla po sezoně končit smlouva, podepsal v New Yorku kontrakt na osm let s průměrným platem 8,5 milionu dolarů. „Je to tak, že Lou Lamoriello má poslední tanec na pozici GM a hraje all in?“ ptá se Honza Homolka v pořadu Příklep na Sport.cz.

Poslední tanec 80letého manažera? Diskuse o velkém trejdu v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Moderátor v hokejovém studiu připomíná, že 27letý Kanaďan prožívá životní sezonu, když se už stihl dostat za hranici třiceti nastřílených branek. „Kdo bude vítězem výměny?" dotazuje se Homolka hosta Marka Burkerta. „Skoro bych řekl, že Islanders na tom vydělali," míní redaktor Sport.cz a Práva. „Bo Horvat byl jedno z nejžhavějších zboží na trhu. Hráč, který se vám opravdu může vyplatit v dlouhodobém horizontu, ukázal to hned se Seattlem, kdy dával gól," upozorňuje Burkert. „Bavil jsem se o tom s Patrikem Eliášem a ten říkal, že to je prostě Lou Lamoriello, který v 80 letech udělá nějakou věc, kterou absolutně nikdo nečeká. Kdo by řekl, že Islanders budou ti vlčáci, kteří ho urvou?" říká hokejový redaktor. Také Burkert se kloní k možnosti, že legendární generální manažer by se rád loučil s pohárem nad hlavou. „Bylo by to takové uzavření jeho odkazu, který už teď je obrovský." Připomeňme, že bývalý reprezentační útočník Eliáš zná stávajícího generálního manažera Ostrovanů ze svého působení v New Jersey. S Ďábly Lammoriello třikrát oslavil zisk Stanleyova poháru, dvakrát u toho byl i Eliáš, jenž patří k legendám klubu a jeho dres s číslem 26 je vyvěšen u stropu Prudential Center.