A jak je to tedy s ambicemi Chytilova týmu směrem ke Stanley Cupu? „Postavili si na to mužstvo," myslí si novinář. „Mají výborného gólmana, skvělé obránce i tři lajny, kdy každá může rozhodnout zápas. Navíc jsou dobře koučovaní," míní Burkert. Nebezpečí vidí v tom, že Rangers narazí v prvním kole play off pravděpodobně proti New Jersey. „To může být prubířský kámen, od toho se dá odpíchnout, nebo přijde krach."