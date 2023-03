Hronek se stal hráčem Canucks po trejdu z Detroitu už na začátku března, ale zranění jeho kanadskou premiéru odložilo. Jakmile však skočil na led, nevypadalo to vůbec zle.

„Není snadné jít do hry po třech týdnech, ale on to zvládl velice dobře. Je na něm znát, že se umí rychle a správně rozhodovat. Výborná posila," vykládal kouč Vancouveru Rick Tocchet.