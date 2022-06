"I když jsme nehráli zdaleka náš nejlepší hokej, pořád jsme byli ve hře o vítězství," mínil kouč Jon Cooper. Když tedy v noci na neděli (od 2:00 SELČ) zahraje ve druhém zápase Tampa na jedničku, Avalanche by podle této logiky neměli mít šanci...

"Máme v sobě něco lepšího? Rozhodně ano," dodal Cooper po prvním finálovém zkřížení mečů. Ale tuhle větu vlastně řekl už i v první den play off, když Tampa dostala v Torontu pět kousků (0:5). A zopakoval ji i po úvodním zápase finále Východní konference, v němž Lightning schytali v Madison Square Garden debakl 2:6 od Rangers.

A přesto je ve finále znovu Tampa. "Lightning v sobě tu zkušenost mají. Vědí, jak to play off hrát," říká bývalý útočník s více než tisícovkou zápasů v NHL Radim Vrbata.

Od play off 2020, které se konalo v bublinách v Torontu a v Edmontonu, prohráli Lightning úvodní zápas šestkrát. A prozatím pětkrát zvládli sérii ještě otočit. Někdy to šlo v klidu, jindy ztuha, ale zdá se jakoby to bylo součástí šampionského DNA Tampy.