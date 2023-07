V rodišti trojnásobného šampiona NHL ale konsenzus ohledně jeho příchodu nepanuje ani náhodou. „Potřebujeme spíš gólmana a beky," zní na fanouškovských fórech týmu, který už 16 sezon čeká marně na postup do play off, což je nejdelší trpká série ze všech 32 mužstev NHL. Letos však Buffalu k účasti ve vyřazovací části scházel jen jediný bod.

Více než tři týdny po otevření volného trhu je Kane stále bez smlouvy na sezonu 2023-24. Původně měl sice v plánu ukončit kariéru v Chicagu, které v letech 2010, 2013 a 2015 vedl k triumfálním jízdám za pohárem, jenže síla nejlepšího mužstva desátých let vyprchala a extrémně šikovný útočník si letos řekl o trejd do New Yorku. Ten však nedopadl podle jeho představ.

Rangers hned v prvním kole vypadli s New Jersey a vyhazovem to odnesl kouč Gerard Gallant. Kane měl v sedmi zápasech play off bilanci 1+5, ale jeho výkony nijak výrazně nevyčnívaly nad ostatní. V posezonních rozhovorech sice vyjádřil přání pokračovat na Manhattanu, jenže generální manažer Rangers Chris Drury se evidentně k ničemu nemá.

Patrick Kane turns 27 today, heres him wearing a #Sabres jersey. pic.twitter.com/teKXcCQjBt — Lukas Kotecki 🏒 (@Sabres_Blitz) November 19, 2015

„Vím, že mi bude 35 let, ale pořád se cítím docela mladý. Vášeň je tam pořád. Stále vím, že mohu být špičkovým hráčem, pokud se budu soustředit výhradně na hokej, a ne na to, jak se cítím," popisoval Kane, který jako kluk chodil na Sabres s tátou.

Důležitou zprávou pro potenciální zájemce ale byla letní operace kyčle, po níž může být Američan mimo hru až do prosince.

„Není kam spěchat," pravil před pár dny Kaneův agent Pat Brisson. „Uvidíme ve správný čas, jak se bude Patrick cítit a pak se podle toho zařídíme," dodal hráčův zástupce. Dvouletá smlouva na sedm milionů dolarů prý pro jeho klienta není něčím, čím by se vůbec mínil zabývat. Hmm.

Kane, v minulosti držitel Calder Trophy, Hart Trophy i Conn Smythe Trophy, už ale také není hráčem, před nímž by se klepaly obrany jako před deseti lety. Z 92 bodů v sezoně 2021-22 spadl v minulém ročníku na 57. Pořád je však útočníkem, který by se několika mužstvům určitě vyplatil.

Zájem projevila Carolina, nebo Colorado. Zda by se mělo přihlásit Buffalo, které má pod platovým stropem něco přes 6 milionů dolarů, je ale poblíž Niagarských vodopádů předmětem sporů.

Kane by podle optimistů přinesl do kabiny Sabres zkušenosti z play off, navíc by pomohl mladíkům jako jsou Jack Quinn, John-Jason Peterka nebo Dylan Cozens. Podle zákulisních ohlasů ale americký forvard není v kabině zase tak stmelujícím elementem.

A spíš by bral čas hráčům, kteří by si ho teď zasloužili. Jako je např. 19letý Jiří Kulich, jenž má po velmi dobré sezoně na farmě v Rochesteru namířeno do prvního týmu Sabres. Stejně jako Lukáš Rousek, jenž navíc hraje na stejné pozici pravého křídla jako Kane.

„Patrick Kane je to poslední, co Sabres v tuto chvíli potřebují," píše se v blogu Die by the Blade. „Už není tím hráčem, jímž býval a těžko si dokážeme představit, kam by se v Sabres hodil nebo jak by zapadl, aniž by zabral místo někomu jinému, kdo si to zaslouží stejně, ne-li více."