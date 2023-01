MONTREAL (od našeho zpravodaje) - Po sedmi letech a 386 zápasech za New Jersey zažívá šestka draftu 2015 nejlepší okamžiky kariéry. Že na tom má podíl česká kooperace s Davidy Krejčím a Pastrňákem, je jasné. Proč toho tedy nevyužít.

Klape vám to slušně, že?

S takovými hráči jako jsou Krejča a Pasta, se těžko hraje špatně. Oni mi říkají, co mám dělat a kde být. V průběhu sezony se to mezi námi pořád zlepšuje. Krejča s Pastou hráli v minulosti spolu už hodně zápasů, u nich je to jednodušší. Každé utkání s nimi se ale cítím víc a víc v pohodě.

Kde má podle vás Pastrňák limity?

(usměje se) Těžko říct, on se pořád zlepšuje, každým rokem. Je to jeden z těch hráčů, co na sobě hodně makají. Já hrozně rád vidím české hráče, co se neustále zlepšují. Navíc je mladý, 26 let, pořád má hodně času a dál jde nahoru.

Byli čeští spoluhráči jedním z důvodů, který vás přivedl do Bostonu?

Bylo lepší, že jsem Boston dobře znal, v létě jsem tam trénoval. Ale máte pravdu, šel jsem do týmu, kde je spousta Čechů a samí super kluci, takže to bylo ještě o dost lehčí se aklimatizovat. Na ledě se bavíme česky, což já v NHL nikdy nezažil. Pro mě je to super, užívám si to.

Pavel Zacha’s career high for points in a season is 36. He’s up to 30 points in 45 games this season with Boston. pic.twitter.com/HypXgBAe9R — Conor Ryan (@ConorRyan_93) January 20, 2023

Vlastně už po půlce sezony jste si zajistil budoucnost na další čtyři roky. Čekal jste, jaký to nabere s vaším kontraktem spád?

Doufal jsem. Už v létě jsme se bavili, že by mě tu chtěli déle, ale říkali jsme, že smlouvu uděláme na rok a uvidíme, jak se rozjede tahle sezona. Já ale věděl, že tu chci být na delší dobu a oni taky měli zájem. Proto jsem taky do Bostonu šel.

Oslavil jste novou smlouvu?

Šel jsem na večeři s mojí snoubenkou a s její rodinou. Volal jsem rodičům, za dva týdny přijede sestra, tak to oslavíme i tady, na to se těším. Sice je to v polovině sezony, takže to bude jiné než v létě, ale jsem rád, že se to stalo a můžu se soustředit jen na hokej.

Foto: Graham Hughes, ČTK/AP Pavel Zacha před brankářem Montrealu Samem Montembeaultem.Foto : Graham Hughes, ČTK/AP

Vaším švagrem je fotbalista Liberce Theo Gebre Selassie, taky se ozval s gratulací?

Hodně se bavíme, a já doufám, že bude moci přijet po jeho sezoně se sem podívat. Ještě tady nikdy nebyl. A vlastně ani ségra nikdy nebyla v Americe, konečně se sem mrkne.

Sledujete ještě váš bývalý tým Devils? Po letech se jim začalo zase víc dařit.

Hodně se bavím s Tomášem Tatarem. Je to mnohem lepší než pár let nazpátek. Většinu kluků tam znám, je vidět, že si hokej užívají, a to je dobré. Když s nimi hrajeme, musíme je samozřejmě porazit, ale jinak jim přeju hodně štěstí v sezoně.

Čím to je, že jim to začalo jít?

Myslím, že oba gólmani jsou teď zdraví. My v poslední sezoně měli brankáře povolaného buď z AHL, nebo i z ECHL, což nám moc nepomohlo. Letos tam výborně chytá Vítek Vaněček, což je základ úspěchu. Dost gólů jsme už dávali, ale obrana tolik nefungovala. Teď se defenziva zpevnila a tolikrát neinkasují.

V čem jste teď lepší vy, než když jste byl u Devils?

Jsem rád, že si můžu promluvit s veterány, jako jsou Krejča a Bergy (kapitán Patrice Bergeron - pozn. red.) Jsou to centři, se kterými probírám třeba o buly a různá rozhodnutí, která dělají. A hlavně je můžu pozorovat na tréninku, to je pro mě jedna z nejdůležitějších věcí. Mám tady někoho, ke komu můžu vzhlížet. Oni se mi taky snaží hodně pomáhat. Je super mít v týmu tyhle hráče.

Pavel Zacha just UNLOADING a missile pic.twitter.com/COfAFT02WI — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) January 16, 2023

K osobnímu rekordu z minulé sezony (36 bodů) vám po 47 odehraných zápasech chybí už jen o pět bodů. Bude to pro vás důležité, když ho překonáte?

Každý hráč se chce zlepšovat. Herně i bodově. Šance na to je. Když jste v takovém týmu, jako jsme teď my, tak je tam ještě větší soustředění, aby mužstvo vyhrávalo. Letos jsem uvolněnější a snažím se hrát pro tým. Navíc nemám rok, kde musím nahánět body pro nový kontrakt, za to jsem rád.

Spíš už myslíte na play off, ve kterém jste si v NHL ještě moc nezahrál. Nebo ne?

Neměl jsem příliš možnost, teď je ta šance velká a člověk na to pomyslí. Ale my se snažíme hrát trochu jinak. Máme tu pětizápasové segmenty. A chceme splnit ty úkoly a jít dál. To vás mentálně drží, když se soustředíte na krátkou dobu. Ale stejně o play off trochu přemýšlíte. Všechny čtyři lajny hrajou dobře. Máme tým postavený na play off a hrát tady je zábava.

Foto: Graham Hughes, ČTK/AP Pavel Zacha z Bostonu ve velké šanci před brankářem Montrealu Samem Montembeaultem.Foto : Graham Hughes, ČTK/AP

Větší než v New Jersey?

Bostonu říkáme menší New York. Je jednodušší se dostat z města ven, spíš trochu připomíná Evropu. Anglický, irský styl. Pro mě je to lepší, mám to blíž ke kamarádům. V Jersey se hodně jezdilo do New Yorku na večeře a tady máte pět minut od bytu výborné restaurace. Už nemusím jezdit do Newarku na tréninky a zápasy. Mám v Bostonu všechno do deseti minut jízdy. A hlavně je rozdíl v tom, jaké je to sportovní město.

Ideální scénář by asi byl, pokud byste slavili titul vy i basketbalisté Celtics, se kterými sdílíte halu TD Garden.