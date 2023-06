Na přelomu roku se šesti body (1+5) v sedmi duelech podílel na nečekaném stříbru Čechů na mistrovství světa hráčů do 20 let. Startoval i na dubnovém světovém šampionátu hráčů do 18 let, kde v pěti zápasech nasbíral šest bodů (4+2). Češi ale na turnaji vypadli ve čtvrtfinále.