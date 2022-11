Se Salmingem v Torontu. Rocková hvězda, které lidi kupovali v baru drinky, vzpomíná Čech

Zblízka poznal, jakou celebritou byl Börje Salming v Torontu. Je to pár let, co společné kráčeli zdejšímu ulicemi, seděli v baru a... „Byl absolutní rockovou hvězdou. Pořád mu někdo objednával drinky, chtěl se fotit,“ vzpomíná Václav Culka, šéf české pobočky sportovní firmy, která nese Salmingovo jméno, na švédskou hokejovou ikonu.

Foto: archiv Václava Culky Václav Culka (vpravo) s Börje Salmingem na hokejovém zápase Toronto Maple Leafs. Dvojici doplňuje Culkův bratr Petr.Foto : archiv Václava Culky

Článek Jaký byl Börje Salming člověk? Ochotný a skromný. Jednou jsme měli mítink hokejového oddělení Salming přímo v Torontu. Byli jsme s ním v Síni slávy, kde nám ukazoval svou vitrínu. A nejzajímavější bylo, jaká tam je rocková hvězda. Šli jsme v Torontu po ulici, neustále ho zastavovali lidi a chtěli se s ním fotit, nechat si něco podepsat. Jeho popularita v Torontu byla o dost větší než ve Švédsku. Večer jsme seděli na baru a jemu pořád někdo objednával drinky. A on byl fantastický v tom, že se s každým vyfotil, pokecal. SALMINGŮV PŮVOD Předci Börjeho Salminga byli Laponci, kteří založili vesnici Salmi. Jeho dědeček se původně jmenoval Saari, ale příjmení si podle vesnice změnil na Salming. Narodil se tam i Börje. V pěti letech pak přišel o svého tátu, který zahynul při důlním neštěstí. Vzpomínal? U večeře vyprávěl o starých dobrých časech NHL. Líčil, jak jednou hráli v Los Angeles. Den před zápasem se sebrali a odletěli na noc do Las Vegas. Ráno se vrátili na hotel, vyspali se a šli hrát. Taky vyprávěl o aféře, kdy měl distanc, protože u něj našli kokain. Příběh, který nám povídal, zněl, že byl na party, na udání tam přišla policie a našla drogy. On to vzal na sebe. Asi ho taky bral, ale snažil se ostatní zachránit (Od NHL nejprve Salming vyfasoval roční distanc, který byl následně snížen na osm zápasů. Trest přišel především proto, že se Salming k ojedinělému užití kokain přiznal pro časopis Sports Illustrated). Foto: archiv salmingstore.cz Börje Salming při otevření obchodu v Praze v roce 2018.Foto : archiv salmingstore.cz Byl aktivní v byznysu? Börje měl ve firmě podíl, byl vlastníkem práv značky Salming. Těch firem, které nesou jeho jméno, je víc. Ale v Salming Sports se objevoval na velkých akcích, potkával se s lidmi. Za námi takto přiletěl před čtyřmi lety do Prahy, když jsme tu otevírali obchod. Strávil s námi celý večer, znovu to byl extrémně milý člověk, který se s každým fotil a poutavě vyprávěl o své kariéře. Vzpomínal i na zápasy proti Československu a zmiňoval, že jeho velkým vzorem byl obránce Jan Suchý. Nepodílel se úplně na každodenním vedení firmy, ale byl účasten strategických rozhodnutích, která posvěcoval, že je s nimi ztotožněn. DCERA ATLETKA Ještě v srpnu Börje Salming fandil v Mnichově na mistrovství Evropy své 24leté dceři Biance, která je švédskou reprezentantkou v sedmiboji. Skončila tu osmá v osobním rekordu 6 185 bodů, za což děkovala přítomnosti táty i maminky Katariny. „Je skvělé ho vidět. Navíc jsou tu i sourozenci a tátův bratr," vyprávěla. Už tehdy bylo veřejně známo, že Salming trpí nevyléčitelnou nemocí ALS, on však říkal: „Vím, že neexistuje žádný lék, ale ve světě probíhají pokusy a jednoho dne tu ten lék bude. Já i moje rodina zůstáváme pozitivní." Ve čtvrtek nemoci v 71 letech podlehl. NHL Zjizvená tvář bojovníka. Valhalla přijala švédského hokejového krále

