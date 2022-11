Zjizvená tvář bojovníka. Valhalla přijala švédského hokejového krále

Nevěř nikomu, kdo se nenarodil v Kanadě. Hokejisté z Evropy, kteří na začátku 90. let zamířili do NHL, to lehké skutečně neměli. V porovnání s tím, jaká příkoří po svém příchodu za oceán zažíval mezi mantinely Börje Salming, to však byl jen zlomek toho, co musel unést ikonický obránce Toronta.

Foto: John E. Sokolowski, Reuters Börje Salming (uprostřed) v doprovodu své rodiny na stadionu Toronta.Foto : John E. Sokolowski, Reuters

