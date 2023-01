Seattle nadále udivuje NHL. Nešli all in, budují tým s vizí, všímá si bývalý hokejista

Po úspěchu Vegas Golden Knights, kteří hned ve své první sezoně došli až do finále Stanley Cupu, se hlásí o slovo i další nedávno založený klub. Seattle Kraken přitom míří za úspěchem s výrazně odlišnou strategií. „Musím říct, že to mají dobře seskládané. Nešli do toho úplně all in v tom expansion draftu a sestavují to s nějakou vizí,“ chválí Václav Nedorost v pořadu Příklep na Sport.cz.

Seattle válí dál. Co je příčinou úspěchu nejmladšího klubu NHL? Pasáž z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Zatímco první sezonu zakončil Seattle na 30. místě, tedy jako třetí od konce z celé soutěže, momentálně svádí boj o čelo Západní konference. Tým těží z unikátně vyrovnané sestavy, v níž například Daniel Sprong nastupuje často až ve čtvrté formaci, zároveň však dostává velký prostor v přesilových hrách a je tak výrazně produktivní. Týmu kolem generálního manažera Rona Francise se vyplácí úsporná strategie, díky níž zbývá prostor pod platovým stropem. Když tak například Nashville umístil Eeliho Tolvanena na waivers list, mnoho klubů si jej nemohlo dovolit ani přes jeho (na poměry NHL) nízký plat 1,45 milionu dolarů. Je Hellebuyck nejlepším gólmanem NHL? Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz Seattle tak snadno získal výraznou posilu. Kouč Dave Hakstol sice zpočátku nechával Tolvanena jako zdravého náhradníka, jakmile se však naskytla příležitost sáhnout do sestavy, začal 23letý Fin ohromovat vysokou produktivitou. Český útok baví NHL. Padne Jágrův rekord? Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz Šanci dostávají také mladí hokejisté. Shanea Wrighta získali Krakeni trochu překvapivě, když na ně zbyl jako čtvrtá volba posledního draftu. V tomto ročníku naskočil do osmi zápasů a připsal si gól a asistenci. Zato dvojka předchozího draftu, Matty Beniers, už zabral pozici elitního centra a je tak vážným kandidátem na zisk Calderovy trofeje pro nejlepšího nováčka. „Že se jim daří zabudovávat mladé už ve druhé sezoně? Klobouk dolů," chválí Nedorost, který si v NHL zahrál 99 utkání jako útočník Colorada a Floridy a nejprestižnější hokejovou ligu sleduje i nadále. Téměř dvoumetrový útočník udivuje NHL technickými finesami i produktivitou. Pasáž z pořadu PříklepVideo : Sport.cz V novém roce byl Seattle posledním neporaženým týmem soutěže díky sérii osmi výher v řadě, z nichž dokonce sedm získal v rámci jednoho tripu. Jak uvádí web NHL.com, jedná se o rekord. Dosud žádný jiný klub nebyl stoprocentní na tak dlouhé cestě po venkovních zápasech. „V NHL, když se týmy dostanou na vlnu, tak se toho drží a díky tomu, jaký mají přístup a jak mají realizační tým a ty trenéry, kteří motivují hráče, tak je dokáží udržet v napěti a díky tomu, když se jim daří, tak jsou schopní vyhrát 7-8 zápasů v řadě," míní Nedorost. Připomeňme, že Eeli Tolvanen, kterého Seattle získal z waivers listu, ve zmíněných osmi utkáních pětkrát skóroval a u dalších dvou tref asistoval. Více o NHL, ale také extralize či mládežnických reprezentacích najdete v Příklepu s Václavem Nedorostem, Janem Škvorem a moderátorem Honzou Homolkou. Příklep PŘÍKLEP: Než dělat křoví, raději skončit, vysvětluje Nedorost. V Mladé Boleslavi zůstává v jiné funkci

