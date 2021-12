Hokej je kouzelný sport v tom, že v podstatě nikdy nevíte, co se stane. Máte slušný gólový náskok, ale pak dojde k hloupému odrazu, puk skočí jinak, než čekáte a soupeř se rázem může nadechnout k obratu. Někdy zkusíte jen letmo nahodit na branku, nic propracovaného, a je z toho gól. Ani to však nebyl případ slovenského beka Erika Černáka. On na bránu vůbec nemířil!