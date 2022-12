Skvělý člověk. Doufám, že trofej pro nejlepšího gólmana NHL získá, říká český parťák hlavního favorita

České duo Vítek Vaněček z New Jersey a Karel Vejmelka z Arizony, bostonský Linus Ullmark, Jake Oettinger z Dallasu či překvapení Zlatých rytířů Logan Thompson? Hlavním aspirantem na Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře NHL by aktuálně měl být někdo jiný, a to Connor Hellebuyck. Na 29letého Američana proto přichází řeč v Příklepu na Sport.cz. „Vztah máme výborný, on je skvělý člověk. Naši kluci jsou o pět měsíců od sebe, takže se bavíme dost,“ prozrazuje David Rittich, který momentálně ve Winnipegu působí jako Hellebuyckova dvojka.

Je Hellebuyck nejlepším gólmanem NHL? Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Je Hellebuyck nejlepším gólmanem NHL? Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Rodák z Michiganu už jednou Vezinovu trofej získal, a to v roce 2020. V létě tak bylo jasné, že klub podepisuje na trhu volných hráčů českého gólmana jako Hellebuyckův „back-up". Odchovanec Jihlavy si však spolupráci pochvaluje. „Nemůžu říct jediné špatné slovo, vlastně od prvního dne jsme si sedli. Řekl bych, že máme hodně podobný smysl pro humor a baví nás na ledě pracovat. To je nejdůležitější, prostě donutit toho druhého, aby se snažil víc, a takhle to u nás funguje," těší Ritticha. Vrátí se český gólman z NHL do mateřského klubu? Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz V týmu Jets přitom dostává výrazně méně prostoru než jeho parťák. „Myslím, že Bucky si určitě neříká: Hele tenhle zápas chci chytat, tenhle ne. Takže si myslím, že to je na trenérovi gólmanů a trenérovi hlavním. Vždycky, když mi řeknou, ať jdu do brány, tak se snažím odvést maximum," vysvětluje někdejší opora extraligové Mladé Boleslavi. Více k tématu najdete ve videu z pořadu Příklep.