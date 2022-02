Columbus do utkání vstoupil lépe a v 10. minutě se zásluhou šťastné trefy Jacka Roslovice dostal do vedení. Sabres dvěma góly ve druhé třetině stav otočili a po dvanácti sekundách třetí části zvýšili zásluhou Alexe Tucha na 3:1. Blue Jackets vrátil do hry Brendan Gaunce, jenž ve 45. minutě nenápadnou střelou z úhlu překvapil brankáře Dustina Tokarského.

Asistenci si připsal i Pavel Zacha, jehož New Jersey porazilo St. Louis 7:4 hlavně díky pěti gólům ve třetí třetině. Devils se zásluhou branek P. K. Subbana a Michaela McLeoda dostali do vedení 2:0, Blues ale třemi góly stav utkání otočili a do třetího dějství vstupovali s jednobrankovým náskokem. Pětibranková smršť v poslední dvacetiminutovce ale zlomila utkání na stranu New Jersey, Zacha se podílel na vítězném gólu.