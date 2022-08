Vedel som to už skôr, ale sľúbil som, že to nebudem zverejňovať, kým to nebude oficiálne. Samuel Buček rozviazal zmluvu s farmou Seattle Kraken a smeruje ako ďalší do Ruska, kde bude hrať za Nižnekamsk. Dôvody presne nepoznám, ale určite zohrali veľa peniaze. pic.twitter.com/7sTgLXih4v