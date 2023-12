Snažím se být jako Ovi. Brutální Nikita kraluje v počtu střel i bodů

Je to pár dnů, co to s výkony Tampy v NHL bylo všelijaké. Výprask 1:8 s Dallasem ale Lightning probral a zase snad začínají připomínat šampiony z let 2020 a 2021. Z velké části je to i zásluhou Nikity Kučerova. V zápase s Pittsburghem (3:1) měl bilanci 1+1.

Foto: Profimedia.cz Hvězda Tampy Bay Lightning Nikita Kučerov

Článek „Prostě jsme začali makat od první minuty a hráli jsme konzistentně po celý zápas. Když dodržujete plán, máte dobrou šanci vyhrát,“ prohlásil třicetiletý Kučerov, který vévodí statistikám se 44 body (17+27) a zároveň je se 126 střelami na branku nejpilnějším hráčem sezony před Nathanem MacKinnonem, Jackem Eichelem (oba 116) a Davidem Pastrňákem (114). „Snažím se být jako Ovi,“ narážel Kučerov na svého krajana Alexandra Ovečkina z Washingtonu, který od svého vstupu do NHL v sezoně 2005-2006 vypálil na soupeřovy branky 6436 ran. Druhý v pořadí v tomto období Patrick Kane má o 2525 pokusů méně! Nikita Kucherov is built different 🚀#GoBolts pic.twitter.com/NHDl6sAeYV — Hockey Daily 365 l NHL Highlights & News (@HockeyDaily365) December 7, 2023 „V této lize je spousta skvělých hráčů, těch nejlepších. Ale myslím, že právě teď, během těch sedmadvaceti zápasů, musíte Kučerova zařadit na úplný vrchol. Je prostě elitní. To je vše, co k tomu můžu říct,“ prohlásil kouč Tampy Jon Cooper. Kučerov proti Pittsburghu vytvořil i nový klubový rekord v nejdelší sérii asistencí - 11 zápasů v řadě, čímž překonal desetizápasové výkony Martina St. Louise a Brada Richardse. Ve čtyřech prohraných utkáních mezi 27. listopadem a 2. prosincem s celkovým skóre 4:15 Lightning vypadli z role, ale jejich lídr jim zase pomalu vrací glanc. That's a franchise record 11-game assist streak for Nikita Kucherov! ⚡️#NHLStats: https://t.co/lihL8z0x3H



📺: @Sportsnet or stream on Sportsnet+ ➡️ https://t.co/sEijvXhbA1 pic.twitter.com/8J6VLP5Pxx — NHL (@NHL) December 7, 2023 „Pořád je na něm vidět, jaký má brutální přehled, i když pro trenéry to s ním asi není jednoduché, což se pak na týmových výkonech může odrazit,“ poznamenal Patrik Eliáš. Nejproduktivnější hráč v dějinách Devils během kariéry v NHL zaznamenal 251 vícebodových zápasů. Kučerov jich má aktuálně 216. NHL GLOSA: NHL přestáváme zajímat. Diví se tomu někdo?

