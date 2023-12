GLOSA: NHL přestáváme zajímat. Diví se tomu někdo?

Byl to krásný zápas. Jeden z těch nezapomenutelných. Kanaďané zahnaní do kouta, vítězná česká trefa visela ve vzduchu. A i když se nakonec prohrálo v prodloužení, patří torontské semifinále Světového poháru 2004 do zlatého fondu našeho hokeje. O pár měsíců později potvrdil výlučné postavení Čechů titul ze šampionátu ve Vídni.

Foto: Bob Dechiara, Reuters David Pastrňák je jediným skutečně hvězdným českým hokejistou současnosti.

Článek „Chceme to dělat jako oni,“ bylo slyšet z mnoha stran hokejového světa. Bližší pohled ale zájemce o českou cestu zase uvedl do reality. Podceňované mládežnické programy, neschopnost využít boomu po olympijském triumfu v Naganu a zlatém hattricku z MS, absence nadstandardní péče o největší talenty. Ujíždějící vlak teď stále marně doháníme. V úterý komisionář NHL Gary Bettman po jednání Rady guvernérů oznámil, že se na rok 2025 chystá jakýsi předkrm k dalšímu ročníku SP. Turnaj čtyř reprezentačních týmů uprostřed sezony. Dva zámořští účastníci Kanada a USA jsou jasní. A proti nim Finsko a Švédsko. Rusové hrát nebudou kvůli invazi na Ukrajině a s Českem se pochopitelně nepočítá. Proč pochopitelně? „Chceme nabídnout souboje nejlepších proti nejlepším“ pravil Bettman. A mezi ně, s čestnou výjimkou Davida Pastrňáka a pár dalších hráčů, už Češi nepatří ani náhodou. NHL Hertl poslal ke dnu Chicago. 16 gólů za tři zápasy, Sharks už nejsou za břídily Pouhé početní srovnání je tristní. V této sezoně NHL odehrálo alespoň jeden zápas 22 českých bruslařů a pět gólmanů. Finský součet je 34+7. A švédský? 73+9! Rusové (39+9) nás ostatně taky válcují. S českou účastí na Svěťáku 2028 by to snad klapnout mělo. I když se ozývaly hlasy, že těch pár konkurenceschopných Čechů ať raději posílí společný evropský výběr, pokud vznikne. Nástupnická akce Canada Cupu je výkladní skříní NHL a těžko se v ní chlubit týmem, který ze svých zámořských beků nesestaví ani tři obranné dvojice. A výhled na příští roky ve srovnání s evropskými velmocemi optimismu nepřidává. Na posledních pěti draftech se Češi nedostali přes deset vybraných (7-8-8-9-7). Finská (22-17-16-14-15), švédská (26-32-23-27-25) a ruská bilance (28-23-29-23-19) jsou v trochu jiné dimenzi. Není se pak co divit, když se zámořský respekt k českému hokeji mění ve lhostejnost. NHL Tři bráchové v jednom zápase. Americká rodina může další dekádu šéfovat NHL