Strach z pomsty na rodině. Ruský hokejista v NHL neoblékne duhový dres

Ruský hokejista Ilja Ljubuškin se kvůli obavě z možných důsledků v rodné zemi nezúčastní rozbruslení před pondělním zápasem, které jeho tým Buffalo Sabres plánuje absolvovat v duhových dresech na podporu komunity LGBT+. O rozhodnutí osmadvacetiletého obránce, který se v létě pravidelně vrací do Ruska, kde mají s manželkou rodiny, informoval zámořská média americký klub. Do zápasu s Montrealem by Ljubuškin měl nastoupit, samotný hráč situaci nekomentoval.

Foto: Matt Slocum, ČTK/AP Ilja Ljubuškin na archivním snímku v dresu Buffala.Foto : Matt Slocum, ČTK/AP

Článek Hráčovy obavy plynou z možného porušení zákona, jehož novelu podepsal prezident Vladimir Putin loni v prosinci. Zpřísňuje zákaz propagace LGBT+ témat a pedofilie. Zákon zakazuje propagovat podle Moskvy "netradiční sexuální vztahy", téma genderového nesouladu a změny pohlaví a pedofilii a šířit o nich informace v médiích, na internetu, v reklamě, v knihách či ve filmu. Za porušení hrozí vysoká pokuta. Z obav o bezpečnost ruských hráčů už neoblékli při obdobné příležitosti duhové dresy hokejisté Chicaga, již dříve se rozhodli vzdát dresů s tematikou menšin New York Rangers, Islanders a Minnesota. Akcí Pride Night se také odmítli zúčastnit obránce Philadelphie Ivan Provorov, brankář San Jose James Reimer či Eric a Marc Staalovi z Floridy, kteří se odvolali na své náboženské přesvědčení. Kampaň "Hokej je pro všechny", která má za cíl propagovat diverzitu a inkluzi, spouští NHL každoročně v únoru. Jakým způsobem se k akci připojí, nechává liga na jednotlivých klubech. Hráči Sabres při rozbruslení nastoupí v tematických dresech, které se pak prodají v aukci, a duhovou pásku budou mít i na hokejkách. Klub navíc na sociálních sítích pozměnil logo tak, že jej obklopuje kruh v duhových barvách. NHL Brankář San Jose Reimer vynechal rozbruslení v duhovém dresu na podporu LGBT+

