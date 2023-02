Před svými pronásledovateli ovšem stále vede o parník. Na čele statistik má 94 bodů za 41 gólů a 53 asistencí. To vše za pouhých 52 zápasů. O 18 bodů méně posbírali McDavidův spoluhráč z Oilers Leon Draisaitl a Nikita Kučerov z Tampy.

Na závěr sezony by se klidně mohlo stát, že šestadvacetiletý Kanaďan shrábne na udílení cen NHL Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče, Art Ross Trophy pro vítěze bodování i Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce.

„O to ale nejde, jsme tu od toho, abychom hlavně vyhrávali," tvrdil McDavid. Tým, kterému šéfuje, bodoval v deseti zápasech v řadě, v tabulce Pacifické divize ztrácí jen tři body na vedoucí Vegas. Loňská účast ve finále Západní konference Edmonton nabudila, a rád by ji minimálně zopakoval. Poslední Stanley Cup přitom Oilers vyhráli v roce 1990, ve finále byli před sedmnácti lety.

A McDavid nijak netají, že chce být dalším kapitánem po Wayneu Gretzkym a Marku Messierovi, který Edmonton dovede až k zisku poháru.

Aktuálně jsou však rozebírány spíš monumentální statistiky lídra Oilers, jenž bodoval čtrnáctkrát v řadě, na cizích ledech dokonce šestnáctkrát. K tomu, aby připomněl Lemieuxe, by měl ale tempo zase navýšit. Slovy profesora Lejsala z filmu Škola, základ života, chtělo by to trochu: „Svižněji, svižněji..."

Aktuálně je McDavid rozjetý na 65 gólů a 149 bodů, z minulých sezon ale také víme, že v jejich druhé polovině zvolňuje. A první dva zápasy po Utkání hvězd na Floridě to potvrdily, v Detroitu i ve Philadelphii měl ‚jen' po asistenci.

„Connor je generační hráč a to, co předvádí, je výjimečné. Pro nás je ale nejdůležitější, co je ochoten obětovat, abychom vyhrávali," tvrdí edmontonský trenér Jay Woodcroft.

Od začátku sezony přitom nebodoval McDavid v pouhých pěti zápasech. Od října naopak zaznamenal osm čtyřbodových a jedno pětibodové utkání. V tomto roce zažil pouze dva tříbodové duely. I když slovo „pouze" patří zase do uvozovek.

„Když hrajete proti němu, je to hodně únavná noc. Na puku je totiž jako pes u kosti," tvrdí spoluhráč z Edmontonu Zach Hyman.

McDavidovým osobním rekordem je 123 bodů (44+79) z minulého ročníku. V tomto tisíciletí nasbírali víc pouze Joe Thornton (125 bodů v sezoně 2005-06) a Kučerov (128 bodů; 2018-19).

Hokejový ‚McJesus' má nyní před sebou ještě 30 zápasů, aby je překonal. Zda to bude až do výšin, kde se pohyboval Lemieux, je ale otázkou. McDavid jako kapitán Oilers ctí jiné priority. Když se mu to nepovede, svět se pro něj nezhroutí.