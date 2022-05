Domácím Panthers se vstup do série vydařil, ubránili dvě brzká oslabení a v 15. minutě se zásluhou Anthonyho Duclaira dostali do vedení. Nejtěsnější náskok drželi hokejisté Floridy až do 37. minuty, kdy po parádní akci Nikity Kučerova srovnal střelou do prázdné branky zkušený Corey Perry.