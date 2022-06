"Vzmužme se a otočme list! Byli jsme v této pozici už v minulém kole (s NY Rangers). Je to těžká prohra? Určitě. Ale v play off se prostě říká, že v sérii je to 0:2 na zápasy. Není to skvělá pozice, to si uvědomujeme, ale už jsme to zažili," cedil mezi zuby Stamkos po těžkém víkendovém debaklu 0:7.