Fletcher, jenž měl také funkci prezidenta hokejových záležitostí, byl propuštěn týden poté, co se mu před uzávěrkou přestupů nepodařilo udělat žádné významné výměny. Flyers se za čtyři a půl roku Fletcherova působení jen jednou dostali do play off a do vyřazovacích bojů zřejmě neprojdou ani v prvním ročníku pod zkušeným trenérem Johnem Tortorellou.