Po Vránově návratu z asistenčního programu NHL pro pomoc hráčům v boji se závislostmi se záhy ukázalo, že detroitský generální manažer Steve Yzerman se chce českého forvarda zbavit. Nabízel ho ostatním klubům, na delší čas ho poslal na farmu. Comeback do prvního týmu Red Wings navíc rychlému útočníkovi příliš nevyšel. Ve třech startech nebodoval.

„Poskytneme mu podporu, aby se stal naším důležitým hráčem," zní ovšem na Vránovu adresu ze St. Louis ústy generálního manažera Douga Armstronga. „Bude to pro něj druhá šance. A my už se postaráme, aby ji dostal." Pro klub z Missouri nepředstavuje příchod českého útočníka velké riziko. Když tahle sázka nevyjde, Vránovi po příští sezoně končí smlouva.

„Je to rychlý a technicky zdatný hráč, který byl (ve Washingtonu) členem vítězného týmu. Na jeho vítězné mentalitě můžeme dál budovat," myslí si i kouč Blues Craig Berube. „Pořád je to top 6 útočník, borec do prvních dvou lajn," dodává Armstrong.