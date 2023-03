I s odstupem let je znát, že na tohle zkušený trenér nemůže zapomenout. Jasně, na prvním místě zdůrazní brankářské kvality svého tehdejšího svěřence. „Byl to obrovský brankář, v NHL jich tehdy moc nebylo. Je to velká legenda NHL," říká Lener a s úsměvem připomíná, jak jeho přítomnost oživila arénu při utkáních. „S italskými fanoušky, co mu chodili fandit, to dostalo grády fotbalového zápasu," doplňuje.