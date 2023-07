Osmadvacetiletý Bertuzzi vstupoval do minulého ročníku jako hráč Detroitu. Začátkem března se však po výměně stěhoval do Bostonu, kde si za 21 zápasů do konce dlouhodobé fáze připsal 16 bodů za čtyři góly a 12 nahrávek. Celkem měl v základní části na kontě 30 bodů (8+22) z 50 utkání. V sedmi duelech play off přidal pět branek a stejný počet asistencí.