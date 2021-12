Útočník Jeník se vrátil z Arizony na farmu do Tucsonu

Český hokejový útočník Jan Jeník se po dvou dnech vrátil z Arizony na farmu do Tucsonu do AHL. Jednadvacetiletý odchovanec Nymburka v dresu Coyotes do hry nezasáhl, protože nedělní zápas ve Vancouveru i úterní duel v Seattlu byly odloženy kvůli zhoršující se pandemické situaci s covidem-19.

Jan Jeník v dresu Arizony.

Článek Jeník nastoupil za Arizonu v druhé polovině listopadu ve dvou zápasech a nebodoval. Předtím v NHL sehrál první dva zápasy na konci minulé sezony a v obou skóroval. V AHL má Jeník v tomto ročníku na kontě 14 startů a 11 bodů za čtyři branky a sedm asistencí. Za dvě sezony v AHL zaznamenal v 43 utkáních 25 bodů (10+15). V jednom duelu play off jednou skóroval. Arizona draftovala Jeníka v roce 2018 ve třetím kole na 65. místě. Minulý ročník zahájil v druhé finské lize v týmu Ketterä Imatra a pak zamířil do Tucsonu. Před odchodem do Hamiltonu do OHL v sezoně 2018/19 odehrál účastník dvou mistrovství světa dvacítek a jednoho MS osmnáctek v extralize 16 utkání za Liberec a připsal si dvě přihrávky.

