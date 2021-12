Vedení kanadsko-americké soutěže ještě oficiálně neúčast svých hráčů na únorové akci neoznámilo, ale mělo by se tak stát v nejbližších hodinách. Podle zdrojů televize ESPN či webu The Athletic se na tom kvůli rychle se šířící variantě koronaviru omikron dohodlo vedení NHL s hráčskou unií NHLPA v úterý.

"Reprezentovat Česko na olympiádě byl a stále je můj sen, takže mě to hodně mrzí. Bohužel situace se tu každým dnem zhoršuje, čím dál víc týmů do toho padá včetně Toronta. To se v kombinaci s hrozící několikatýdenní karanténou v Číně stalo jak pro NHL tak i pro nás hráče velkým problémem. Naděje se každým dalším dnem rychle zmenšovala a toto rozhodnutí se dalo čekat," uvedl Mrázek na sociálních sítích.

Odchovanec Vítkovic hájil české barvy v juniorském věku, jako senior startoval pouze na Světovém poháru v roce 2016 a mistrovství světa o rok později. Pro Peking byl kandidátem na pozici reprezentační jedničky. "Mám z toho smíšené pocity. Moc rád bych si za repre na olympiádě zahrál, ale za těchto okolností vedení NHL nemělo na vybranou a já mám pro toto rozhodnutí pochopení. Pevně věřím, že za čtyři roky v Miláně bude již tento problém pevně pod kontrolou a já ještě o účast na olympiádě dostanu šanci zabojovat," doufá Mrázek.

Kanadská hvězda Sidney Crosby z Pittsburghu už má dvě olympijské zlata, i tak jej ale zrušení startu mrzí. "Měl jsem štěstí, že jsme byl na dvou olympiádách. S klukama, kteří tuto šanci nedostali, soucítím. Není to něco, co byste mohli zažít v příštím roce nebo za pár měsíců. Jsou to zážitky na celých život, kterých jako sportovec moc nezažijete," uvedl čtyřiatřicetiletý Crosby, který má zlato z Vancouveru 2010 a ze Soči 2014. V Rusku, kde se hráči z NHL představili naposledy, byl i kapitánem kanadské reprezentace.