Útočník Jeník zamířil z kempu Arizony do Tucsonu do AHL

Český hokejový útočník Jan Jeník se z přípravného kempu Arizony přesunul do Tucsonu do nižší AHL. Coyotes předtím museli třiadvacetiletého odchovance Nymburka zařadit na listinu volných hráčů, odkud si jej jiný zájemce z NHL nevybral. Jeník už působil v AHL v minulých třech ročnících a v každém se prosadil i do NHL.

