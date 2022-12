Oleksiak udeřil ve druhé třetině duelu s Washingtonem loktem do hlavy obránce Alexandra Alexejeva. Ruský nováček opustil led s doprovodem a do utkání, jež Capitals vyhráli 4:1, se už nezapojil. Devětadvacetiletý Oleksiak dostal trest na pět minut a do konce zápasu.