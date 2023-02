V roce 2024 bude hostit Utkání hvězd NHL Toronto

Utkání hvězd NHL se v příští sezoně vrátí po dvanácti letech do Kanady, dvoudenní akci All Star bude hostit 2. a 3. února 2024 Toronto a hala Scotiabank Arena. Vedení soutěže to oznámilo v Sunrise na Floridě, kde se o víkendu uskutečnilo letošní vydání populární exhibice.

Foto: Jasen Vinlove, Reuters Český hokejový útočník David Pastrňák během dovednostních soutěží All Star NHL.Foto : Jasen Vinlove, Reuters

Článek V Torontu se vybraní nejlepší hráči zámořské ligy sešly naposledy v roce 2000, tehdy to bylo poosmé v historii. Kanadské město hostilo i premiérový víkend hvězd v roce 1947, už v roce 1934 ale uspořádalo neoficiální All Star Game jako benefici ve prospěch útočníka Toronta Aceho Baileyho, jemuž v sezoně zranění ukončilo kariéru. Dosud posledním kanadským dějištěm Utkání hvězd byla v roce 2012 metropole Otawa. NHL Pastrňák dvěma góly pomohl k triumfu v Utkání hvězd NHL

