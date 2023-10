V Severní Americe působil Kondelík od roku 2016, kdy odešel z Motoru do juniorské soutěže USHL do týmu Muskegon Lumberjacks. Po dvou letech se přesunul na University of Connecticut do NCCA, kde byl do loňska. Následně v březnu 2022 podepsal s Nashvillem dvouletou nováčkovskou smlouvu a ještě stihl na konci sezony dva duely za Milwaukee, v nichž nebodoval.