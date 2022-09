Vaněček po výměně z Washingtonu nastoupil za New Jersey do druhého zápasu a slavil druhou výhru. Proti Rangers odchytal celé utkání a nejlepší zákrok předvedl ve 42. minutě, kdy si počkal na bekhendové zakončení Alexise Lafreniérea.

Ondřej Palát, jenž do New Jersey přišel jako volný hráč poté, co se nedohodl na prodloužení smlouvy s Tampou Bay, do utkání nezasáhl. V předsezonní přípravě zatím nastoupil jen do duelu s New York Islanders, ve kterém jednou asistencí pomohl k výhře 4:1.