Hokejisté Vegas za druhým postupem do finále Stanley Cupu v klubové historii vykročili rázně a v páté minutě se zásluhou Williama Karlssona dostali do vedení. Švédský forvard do branky usměrnil nabídku Reillyho Smitha a vstřelil osmý gól v probíhajícím play off. Dallas odpověděl ještě v první třetině. V 16. minutě se na brankovišti výborně zorientoval Robertson, jenž ze vzduchu dorazil do branky vyražený puk.