Za to, že jsou teď na místech pro play off, by ale Coyotes měli poděkovat hlavně Vejmelkovi, který má od začátku sezony bilanci 5-3-1. "Na začátku chytal ještě trochu kolísavě, ale momentálně se do toho dostává. Je sebevědomý, čape vážně dobře," přikývl kouč Andre Tourigny.