Podle experta O2 TV Sport by však Zadinovo působení v soutěži ještě nemělo být na hraně. „Myslím, že dostane třeba ještě jednu sezonu a pokud opravdu nezačne přinášet produktivitu nebo ke své hře nepřidá něco jiného, tak to bude návrat do Evropy," uvažuje nad osudem 22letého křídla. Připomeňme, že Zadina má smlouvu až do léta 2025, tedy i na příští dvě sezony.