„Na nějaká čísla se až tak nesoustředím. Beru, že jsem střelec a mým úkolem je dávat góly. Proto jsem tady. Jsem rád, že mi to tam padá, ale já jdu fakt zápas od zápasu a nepřemýšlím o tom, na kolik se dostanu. Prostě se snažím střílet, jelikož je to moje práce," zahlásil Pastrňák.

Za 47 odehraných zápasů se gólově prosadil ve 29 startech. Jen osmkrát se stalo, že by neměl ani bod. K tomu s číslem +28 patří mezi nejlepší hráče sezony v hodnocení plus/minus.

„Hodně s tím má co dělat sebevědomí. Začali jsme sezonu bez klíčových hráčů a vyhráli jsme velké zápasy proti dobrým týmům, což nám dalo sebevědomí. Do každého zápasu nastoupíme sebevědomě a víme, že můžeme vyhrát, pokud se soustředíme na celých 60 minut."

„Když se vyhrává, je větší legrace v šatně, míň se trénuje a je větší pohodička. Zatím je to super, ale sezona bude ještě dlouhá," tvrdil Pastrňák, před kterým je teď jeden z prvních vrcholů - 4. února se v Sunrise uskuteční Utkání hvězd NHL, kam českého vyslance Bruins dosadili fanoušci.

Při předchozích dvou startech mezi zámořskou smetánkou vyhrál v roce 2019 soutěž v přesnosti střelby v San Jose a o rok později byl v St. Louis vyhlášen nejužitečnějším hráčem All-Star Game. Co by tak mohl předvést od třetice?

„Těším se na to. Je to velká událost. Já zatím neměl moc štěstí na místa, kde se hrálo, takže se těším i na to floridské sluníčko," věří Pastrňák, že nabere energii, aby i druhá polovina sezony byla v jeho podání stejně strhující jako ta první.