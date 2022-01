"Je to frustrující, měli jsme několik výborných gólových příležitostí, ale nedokázali jsme je dotáhnout. Já sám jsem se dostal do pár zajímavých šancí, ale volil jsem špatná řešení. Namísto jednoduchého zakončení jsem se snažil vymýšlet něco navíc a bohužel to nevyšlo. Dnes jsme měli vstřelit víc než jednu branku, ale bohužel to nevyšlo, i takové zápasy jsou," řekl zklamaný Voráček.