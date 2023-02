Vrána je na farmě v pasti. Rozhodnou o mně jiní, přiznává

Dostal se do pasti svých životních problémů. Jakub Vrána v důsledku toho prožívá v zámoří hodně turbulentní sezonu a sám tuší, že na svůj další hokejový osud u Red Wings nemá výrazný vliv. „Vím jen to, že pár jiných lidí rozhodne o tom, co se mnou bude,“ uvedl 26letý český útočník pro web The Athletic, když prolomil dlouhé mlčení o své kauze.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jakub Vrána během odletu hokejové reprezentace na Švédské hry.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Případ hokejisty, jenž krátce po startu sezony NHL kvůli osobním problémům skončil v klubem nařízeném asistenčním programu pro hráče se závislostmi, uvízl tak trochu na mrtvém bodě. Některá zámořská media berou Vránův odchod z Detroitu jako hotovou věc, ale hráč připouští, že nic neví. „Nemyslím si, že vím o své budoucnosti něco víc než novináři. Můžete spekulovat od rána do večera, ale právo rozhodnout mají jiní," naznačil. Okolnosti nehrají v jeho prospěch. Detroit počátkem ledna zařadil Vránu na listinu volných hráčů, leč žádný jiný tým NHL si ho nevybral. Od té doby držitel bronzu z posledního MS působí na detroitské farmě, kde se po počátečních trablích rozehrál do velmi dobré formy. Bodoval v osmi z posledních devíti utkání, dohromady jeho bilance po 17 zápasech za Grand Rapids zahrnuje šest gólů a pět nahrávek. „Pracuju na tom, abych se zase dostal zpátky, to další snad někdy přijde. Makám, snažím se v AHL pomoct týmu. Soustředím se jen na sebe, beru to den po dni," prohlásil Vrána. Držet si hráče roční gáží pěti a čtvrt milionu dolarů na farmě je ale pro Detroit nebývalý luxus. A ač je z Vránových slov cítit mírné zklamání z toho, že neví, na čem je, neřekl vůči klubu žádné křivé slovo. „Upřímně, jsem hrdý na to, že jsem součástí Red Wings. Zbožňuju mít tohle logo na dresu, kéž bych tu mohl hrát do konce kariéry. Nemám ale vliv na to, jak se rozhodnou jiní lidé, jsem jen hráč," prozradil.