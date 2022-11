Vrána se v utajení připravuje na návrat. Experti oceňují přístup NHL

V říjnu proběhla médii zpráva, že Jakub Vrána odeslán do asistenčního programu NHL a NHLPA, od té doby však příliv nových informací ustal. „Mně se strašně líbí, že to nejde ven, že nikdo neví, co se tam děje, hráči jsou chránění, snaží se s nimi pracovat a ukazuje to na jednu věc, že ač hrajete NHL, ač berete hezké peníze, tak pořád jste jenom lidi,“ vyzdvihuje Honza Homolka v pořadu Příklep na Sport.cz, kde je jedním z témat situace českých hokejistů v Detroitu.

Vrána se v utajení připravuje na návrat. Experti oceňují přístup NHL v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Zastání pro odchovance Letňan hledá host pořadu Jakub Koreis. „Nedělal bych z toho vědu, je to mladý kluk, kterému se možná trochu zamotala hlava," reaguje na Vránovu situaci. „Hráči jsou pod obrovským tlakem. Podle mě to běžný fanoušek nevidí, prostě ráno zapne sestřihy a vidí jen ty krásné akce, jak se hráči radují, ale to je jenom špička pyramidy," říká bývalý hokejista. Česká šestka draftu se trápí. Ztratí své místo v NHL? Diskutujeme v pořadu PříklepVideo : Sport.cz „Je to i v NHL, i když mají dlouholeté smlouvy a mají garantované peníze, tak pořád jsou pod obrovským tlakem dennodenně a ne každý to úplně zvládne," pokračuje 38letý expert. Koreis také oceňuje, jaký přístup k hokejistovi panuje v Severní Americe. „Za měsíc za dva bude zpátky a bude hrát, je to obrovský rozdíl proti tomu, co se tady stalo Honzovi Mandátovi v Pardubicích, který si také dal v úplně ne vhodnou dobu a byl totálně hozený přes palubu," upozorňuje někdejší útočník Sparty, Komety či Plzně. Neomilostní bílého kluka, který týral postiženého Afroameričana. Ovečkin však hraje dál. Ostrá diskuse v pořadu PříklepVideo : Sport.cz Připomeňme, že Mandátovi má v lednu vypršet dvouletý distanc v soutěžích IIHF. Útočiště mezitím našel v americké soutěži ECHL, kde patří k nejproduktivnějším hráčům. Rodák z Jihlavy se zařadil mezi opory týmu Indy Fuel sídlícího v Indianapolis. Více k tématu najdete ve videu z pořadu Příklep. Celý díl si také můžete přehrát v podcastové podobě. Příklep PŘÍKLEP: Sparta doplácí na obrovskou personální krizi. Zvolí pohodlné řešení?