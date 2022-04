„Teď potřebujeme vyhrát všechno," nechápal poslední selhání kouč Peter DeBoer. Pokud by Golden Knights na Devils vyzráli, stáhli by náskok Los Angeles na třetím místě Pacifické divize na jediný bod. Teď už ale ve Vegas nemají postup ve vlastních rukách. I kdyby ze závěrečné pasáže skutečně vyrýžovali deset bodů.

„Vegas jsem spolu s Coloradem považoval za favority Západní konference. Jenže Golden Knights nezačali moc dobře. A i když pak měli série výher, zase je postihl pokles formy a mají to hodně nahnuté. Dva měsíce jim chyběl Mark Stone, jeden z nejlépe bránících útočníků soutěže. On hraje takovým nenápadným zvláštním stylem, ale velmi účinným. A to se na výsledcích Vegas projevilo," řekl pro NHL.com/cs bývalý skvělý útočník Patrik Eliáš.