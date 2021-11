Hokejovým Medvědům citelně chybí centr David Krejčí, který po minulé sezoně odešel do extraligové Olomouce. Nyní se logicky nabízí otázka, zda elitní formaci nerozdělit a ofenzivní sílu nerozložit i do druhého útoku.

Ten také naznačuje, že by možným řešením bylo, přesunout Pastrňáka do druhé pětky k Tayloru Hallovi a Charliemu Coyleovi.

Trenér Bruce Cassidy ale říká, že zatím na tento krok nenastal ještě čas. „Myslím, že ten útok (Pastrňák, Bergeron, Marchand) se výborně doplňuje. Možná si řeknete, že ti hráči mohou nastoupit kdekoliv. To můžou, my se ale snažíme ve všech lajnách vytvořit určitou chemii. Teď bychom brali někoho ze zavedeného útoku, abychom pomohli nějakému jinému," vysvětloval kouč Bostonu.

„Vždy jsem říkal, že něco podobného možná zkusím, až budou všichni hráči zdraví. Teď se začínají marodi uzdravovat. Nechme srovnat všechny lajny tak, jak jsme s nimi počítali, a až potom je můžeme jednotlivě vybalancovat nějakými přesuny. To se asi nakonec stane, ale chci mít jen jistotu, že to uděláme ve správný čas," pokračoval trenér.

Lehký optimismus jim v tomto směru mohl dodat fakt, že před zápasem se znovu na ledě ukázal Tuukka Rask, který se dostává do formy po operaci kyčle. Do brány by se v NHL znovu mohl postavit někdy po Novém roce.