Boston na ledě Oilers prohrával od třetí minuty, kdy poprvé úřadoval McDavid. Odpověď Bruins byla blesková, už po třinácti sekundách srovnal skóre Nosek a ještě před první sirénou poslal Bruins do vedení Foligno.

Edmonton se snažil o vyrovnání, v závěru ale doplatil na vyloučení. Nejprve byl zasažen holí do obličeje bostonský Bergeron, o pár desítek sekund později pak dostal hokejkou do oblasti zad Pastrňák a Oilers museli do tří. Oslabení sice přežili bez úhony, i když Pastrňák pálil ze všech pozic, ale na vyrovnání nedosáhli. Boston tak mohl slavit třetí výhru na ledě soupeřů v řadě, celkově má na kontě 97 bodů.