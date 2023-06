V první řadě je tu kultovní vousáč, mašina na hity a miláček fanoušků Floridy Radko Gudas, kterému vypršel tříletý kontrakt na 7,5 milionu dolarů. Nejen ve vyřazovací části, v níž Panthers došli až do finále, ale 33letý zadák předvedl, že jeho výkony by si zasloužily ještě lepší ocenění.

A dá se čekat, že pro Panthers by jeho další účinkování v klubu mělo být prioritou. Nechráněnými volnými hráči z kádru letošních finalistů jsou ale i bratři Eric a Marc Staalovi, kterým je 38 resp. 36 let. A také gólman Alex Lyon. Pod platovým stropem na příští sezonu má však Florida jen něco přes 10 milionů a lákadlo volného trhu může být pro českého obránce silné. „Nevím přesně, co (Gudas) zamýšlí," prohlásil Zito.

„Pomohl by i New Jersey. Bylo vidět, jak je potřebný pro play off hokej," řekl v pořadu Příklep na Sport.cz Patrik Eliáš. „Myslím, že by se měl (jeho plat) pohybovat mezi 3-4 miliony dolarů. A klidně to může být i tříletý kontrakt. Gudy je i výborný kluk a kluby si to uvědomují. Myslím, že nebude mít problém si vybrat," soudí nejproduktivnější hráč v dějinách Devils.