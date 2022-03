"Myslím si, že Kuby potřebuje jen trochu resetovat, to je všechno. Je v pořádku, tvrdě pracuje, snaží se. Jen se mu nedaří," vysvětloval kouč Blackhawks Derek King.

"Když nefunguje počítač, tak co uděláte? Restartujete ho. Když se znovu zapne, většinou to problém vyřeší," prohlásil King.

Blackhawks se naopak interesovali o švédského útočníka Ducks Rickarda Rakella. Po něm však těsně před uzávěrkou přestupů agresivně vystartoval Pittsburgh, který za něj poslal do Kalifornie Zacha Aston-Reese i Dominika Simona. A z Kubalíkova trejdu těsně před vypršením termínu sešlo.

Kubalík však stále může být přínosem. Vždyť za 188 utkání v NHL nasbíral 106 bodů, z toho 58 za góly. Jen potřebuje správné místo, kde by zase pookřál.

Oním kýženým restartem by pro něj nakonec mohlo být mistrovství světa ve Finsku. Chicago play off hrát nebude a hráč Kubalíkových kvalit se určitě novému trenérovi nároďáku Karimu Jalonenovi hodí. V roce 2018 v Dánsku a loni v Rize byl Kubalík na šampionátech nejproduktivnějším hráčem mužstva. Před třemi lety v Bratislavě patřil do nejlepší české trojky.